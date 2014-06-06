德银在中国招聘情况被调查--消息

日本财相麻生称不担心特朗普有关美元“太强”的言论（更新版）
路透华盛顿4月20日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，他认为美国总统特朗普近期表示“美元太强”并没有什么问题，因为美国财长努钦后来澄清说，特朗普无意口头打压美元。
路透法兰克福6月5日 - 消息人士告诉路透，德意志银行(DBKGn.DE)正接受监管部门调查，调查重点是德银是否通过雇用中国政府官员的子女来建立关系网、争取业务。
德银在67.5亿欧元供股案的招股说明书中称，正配合有关调查，调查重点是其在亚太地区的招聘情况。
德银未透露调查涉及哪些监管部门或个人，也不愿说明调查是在初级阶段还是已经到了深入阶段。
消息人士告诉路透，调查与德银在中国的招聘情况有关。
德银称，调查的目的是为了“查明是否有候选人是由于包括国企在内的政府实体高层推荐而被聘用、是否可能违反了‘海外反腐败法’或类似法规。”
中国国企和高层领导的子女，在某些行业拥有特权甚至垄断权。
美银(BAC.N)、花旗(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、高盛(GS.N)和麦格理(MQG.AX)过去都曾雇用中国官员的亲戚。 （完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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