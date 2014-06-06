德银在中国招聘情况被调查--消息

2013年3月17日在波鸿拍到的一家德意志银行分行。 REUTERS/Ina Fassbender

路透法兰克福6月5日 - 消息人士告诉路透，德意志银行(DBKGn.DE)正接受监管部门调查，调查重点是德银是否通过雇用中国政府官员的子女来建立关系网、争取业务。

德银在67.5亿欧元供股案的招股说明书中称，正配合有关调查，调查重点是其在亚太地区的招聘情况。

德银未透露调查涉及哪些监管部门或个人，也不愿说明调查是在初级阶段还是已经到了深入阶段。

消息人士告诉路透，调查与德银在中国的招聘情况有关。

德银称，调查的目的是为了“查明是否有候选人是由于包括国企在内的政府实体高层推荐而被聘用、是否可能违反了‘海外反腐败法’或类似法规。”

中国国企和高层领导的子女，在某些行业拥有特权甚至垄断权。

美银(BAC.N)、花旗(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、高盛(GS.N)和麦格理(MQG.AX)过去都曾雇用中国官员的亲戚。 （完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。