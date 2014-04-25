德意志银行考虑筹资50亿欧元--德国商报

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透法兰克福4月25日 -德国商报(Handelsblatt)未引述消息来源报导，德国最大银行德意志银行(DBKGn.DE)正考虑今年是否筹资多达50亿欧元(69.1亿美元)，以应对欧洲压力测试和新资本规定。
德国商报还引述银行消息人士称，该行还未作出决定。
德意志银行发言人拒绝就此报导置评。
去年，该行通过出售9,000万股筹得29.6亿欧元资金。(完)
(编译 王翔琼；审校 张若琪)
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