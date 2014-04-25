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国际财经 | 2014年 4月 25日 星期五 15:01 BJT

德意志银行考虑筹资50亿欧元--德国商报

路透法兰克福4月25日 -德国商报(Handelsblatt)未引述消息来源报导，德国最大银行德意志银行(DBKGn.DE)正考虑今年是否筹资多达50亿欧元(69.1亿美元)，以应对欧洲压力测试和新资本规定。

德国商报还引述银行消息人士称，该行还未作出决定。

德意志银行发言人拒绝就此报导置评。

去年，该行通过出售9,000万股筹得29.6亿欧元资金。(完)

(编译 王翔琼；审校 张若琪)

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