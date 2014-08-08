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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 08:24 BJT

美国金融：监管部门要求德意志银行改善合规体系并加强风险控制

路透8月7日 - 华尔街日报援引消息人士报导称，美国银行业监管部门要求德意志银行(Deutsche Bank) 改善合规体系和风险控制。

报导称，纽约联邦储备银行和纽约州金融局通过一份谅解备忘录，要求该行全面整改技术与合规流程。

谅解备忘录是非正式行动中最严厉的形式，通常在银行存在多种不足，而监管部门认为目前的管理团队能够解决时使用。

德意志银行去年12月接到纽约联储的一封信，信中称该行在美国一些分支的财务报告“质量差、不准确，而且不可靠。”

华尔街日报称，这份谅解备忘录在2012年生效，目前仍有效。报导称，纽约联储针对纠正一系列优先处理问题的最后期限是2015年中。

“对于所谓与监管部门的沟通，我们不予评论，”德意志银行在一份电邮声明中称。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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