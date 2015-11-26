欧洲个股：德银在国内裁员4,000人，多数在私人银行部门--报载

欧元债市：意大利公债收益率触及六周高点，但特朗普讲话令欧债收益率普跌
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。
路透法兰克福11月25日 - 德国商报(Handelsblatt)周三援引发给员工福利咨询委员会领导人的一份文件称，德意志银行 在德国的裁员将主要在私人银行业务部门进行。
德意志银行上月表示，将裁员15,000人。此外，该行还计划在未来两年处置成本基数为40亿欧元(43.7亿美元)的资产和20,000个岗位。 扣除新招聘雇员之外，将在德国裁减4,000个岗位。
德国商报称，私人及企业客户部门将削减逾3,200个岗位，约占员工总数的四分之一。
该报援引金融界消息人士称，多数被裁的员工在该行的零售分支。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。
路透约翰内斯堡1月23日 - 南非兰特周一上涨，因新兴市场资产得益于商品价格走高，美国总统特朗普财政政策的不确定性打击了美元。
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