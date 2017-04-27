德意志银行第一季净利增长143% 得益于债券交易营收跳增

路透法兰克福4月27日 - 德意志银行(DBKGn.DE)第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。

分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。

“与客户的接触很活跃，资产全线回流，经营活动好转。我们的节支措施也显现效果，我们也大幅降低了业务的复杂程度，”德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)在周四的声明中称。

主要创收业务--债券交易的营收第一季增长11%，得益于利率产品、大宗商品和外汇等的交易激增，而股票交易营收下降10%。(完)