德意志银行第一季净利增长143% 得益于债券交易营收跳增

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行(DBKGn.DE)第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。
分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
“与客户的接触很活跃，资产全线回流，经营活动好转。我们的节支措施也显现效果，我们也大幅降低了业务的复杂程度，”德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)在周四的声明中称。
主要创收业务--债券交易的营收第一季增长11%，得益于利率产品、大宗商品和外汇等的交易激增，而股票交易营收下降10%。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。