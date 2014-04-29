更正-欧股业绩：德银第一季税前利润骤降30%，受累于债券交易收入下滑

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
(更正：因英文原文有误，第二段改为投行部门“税前利润”，非“营收”)
路透法兰克福4月29日 - 德意志银行 周二表示，第一季税前利润下降30%至16.8亿欧元(23.3亿美元)，受累于全行业债券交易收入下滑。
德银发表声明称，投行部门税前利润下降逾五分之一，因交易收入减少10%。此部门包括德银主要交易部门--固定收益部、外汇部和大宗商品部。
根据路透调查平均预估，德银第一季税前利润料为14亿欧元(19亿美元)，较上年同期减少约10亿欧元。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。