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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 14:12 BJT

更正-欧股业绩：德银第一季税前利润骤降30%，受累于债券交易收入下滑

(更正：因英文原文有误，第二段改为投行部门“税前利润”，非“营收”)

路透法兰克福4月29日 - 德意志银行 周二表示，第一季税前利润下降30%至16.8亿欧元(23.3亿美元)，受累于全行业债券交易收入下滑。

德银发表声明称，投行部门税前利润下降逾五分之一，因交易收入减少10%。此部门包括德银主要交易部门--固定收益部、外汇部和大宗商品部。

根据路透调查平均预估，德银第一季税前利润料为14亿欧元(19亿美元)，较上年同期减少约10亿欧元。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
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