欧洲个股：德意志银行称第一季料赢利，诉讼成本约有15亿欧元

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
* 第一季诉讼成本预计为15亿欧元左右
* 第一季料录得盈利，即使受到诉讼的影响
* 消息人士称，Libor操纵案很快将达成和解
路透法兰克福4月22日 - 德意志银行 周三称第一季料录得盈利，尽管需要消化约15亿欧元（16.1亿美元）的诉讼成本。
德意志银行在声明中称，“德意志银行第一季会赢利，营收将接近纪录高位。”该行将在4月29日公布第一季业绩。
德意志银行并未透露诉讼成本的细节，但称其中大部分不能算作可抵税成本。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。