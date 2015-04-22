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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 07:56 BJT

欧洲个股：德意志银行称第一季料赢利，诉讼成本约有15亿欧元

* 第一季诉讼成本预计为15亿欧元左右

* 第一季料录得盈利，即使受到诉讼的影响

* 消息人士称，Libor操纵案很快将达成和解

路透法兰克福4月22日 - 德意志银行 周三称第一季料录得盈利，尽管需要消化约15亿欧元（16.1亿美元）的诉讼成本。

德意志银行在声明中称，“德意志银行第一季会赢利，营收将接近纪录高位。”该行将在4月29日公布第一季业绩。

德意志银行并未透露诉讼成本的细节，但称其中大部分不能算作可抵税成本。

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