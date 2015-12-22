欧洲个股：德意志银行俄罗斯客户可疑交易规模达100亿美元--消息

路透法兰克福12月22日 - 消息人士周二透露，部分俄罗斯客户借助德意志银行 进行洗钱的规模可能超出先前预期。

消息人士称，该行已发现总共100亿美元可疑交易，包括今年稍早发现的60亿美元所谓“镜子交易”，并称该行9月已通报了国际监管机构。

所谓的镜子交易可能让俄罗斯客户得以躲避监管，将资金进行跨国转移，此举可能会违反西方对俄罗斯的制裁规定。

德意志银行拒绝就交易规模置评，称正在调查莫斯科和伦敦的证券交易，并称受审查的交易规模“巨大”。