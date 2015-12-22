欧洲个股：德意志银行俄罗斯客户可疑交易规模达100亿美元--消息

《汇市简讯》美元指数保持下行趋势，可能测试99.85
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
路透法兰克福12月22日 - 消息人士周二透露，部分俄罗斯客户借助德意志银行 进行洗钱的规模可能超出先前预期。
消息人士称，该行已发现总共100亿美元可疑交易，包括今年稍早发现的60亿美元所谓“镜子交易”，并称该行9月已通报了国际监管机构。
所谓的镜子交易可能让俄罗斯客户得以躲避监管，将资金进行跨国转移，此举可能会违反西方对俄罗斯的制裁规定。
德意志银行拒绝就交易规模置评，称正在调查莫斯科和伦敦的证券交易，并称受审查的交易规模“巨大”。
镜子交易涉及德意志银行客户用卢布买入股票，不久后即以外币卖出。(完) (翻译 张荻； 审校 于春红)
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。