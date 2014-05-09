德意志银行在上海自贸区建立分支 扩大在华业务

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透法兰克福5月8日 -德意志银行(DBKGn.DE)周四表示，已在上海自贸区已开设一家分支，这是该行在中国开设的第七家分支，以扩大对在华德国企业的服务。
德意志银行称，该分支将向在自贸区和跨境经营的企业和金融机构提供现金管理和贸易金融服务。
德意志银行是德国唯一一家在上海自贸区开展业务的银行。德国第二大银行德国商业银行发言人称，该行未计划采取同样行动。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。