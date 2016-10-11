焦点：德意志银行策略重组进展缓慢 被迫反思--消息人士

路透法兰克福10月10日 - 熟悉情况的人士表示，面对美国数以10亿美元计的罚款威胁，德国最大银行--德意志银行(DBKGn.DE)管理层正在反思其策略重组计划。重组工作已进行了一年，却未取得明显进展。

去年10月，当时新上任的执行长克莱恩(John Cryan)推出重组计划，旨在通过削减人员、日常管理费用和出售部分非核心业务以削减成本。

但一年过去了，员工数量几无变化，未来的长期业务模式是什么样也不太清楚，管理层目前被迫设法加快转型速度。

“将会有一些调整，可能在本季度做出决定，”一名熟悉德银想法的人表示，“该行一些现在不赚钱的业务将会受到影响。”

美国对德意志银行在金融危机之前不当销售有毒的抵押贷款证券而开出最高140亿美元的罚单后，调整这个疲软无力的计划变得更加急迫。

对于该天价罚款恐重创德意志银行的担忧，掼压其股价至历史低位，促使外界揣测政府可能被迫出手相救。

德意志银行的重整包括裁员9,000人。然在今年中其员工人员为逾101,300，高于一年前的约98,600人。

“会有更多的工作岗位遭到裁撤，”另一位熟知德意志银行的人士表示。但两位熟悉其思路的人士称，高额遣散费和对失去业务的担忧，令该行不愿大规模裁员。

德意志银行计划的另一个支柱是出售部分业务，像是旗下的零售银行--德国邮政银行。

但这项工作进展也不顺利，因为潜在买家兴趣不大，管理层现在期望这项业务2019年能卖掉。那样的话，可以来得及帮助其满足更严格的资本要求。新规则届时将会生效，要求银行拥有更多的资本缓冲。

德意志银行完成出售所持有的华夏银行股份也比预期时间晚了几个月。

德银的总资产比一年前高约6%，让分析师感到失望。截至6月底，总资产为1.8万亿欧元。

为2017年大选做准备的德国政界人士，正在紧张在关注德银的动态。

他们担心，德国政府最终可能需要支援德银，而德国百姓普遍不喜欢这么做。

在外界对其策略调整普遍失望的情况下，克莱恩现在开始做出反应。

管理层最近专注于与美国当局协商，试图压低因不当销售有毒抵押债券而面临的巨额罚款。

但他们的注意力正在逐渐回到停滞不前的公司重组工作上面。重组是为了整顿复杂的组织结构，而且公司采用的技术也已经过时。

据熟悉情况的一名消息人士，德银将加快重组进程，今年将进行最多20项业务出售。

更剧烈的改造也有可能。消息人士表示，投资者一直催促德银与一家欧洲同业合并，比如德国商业银行，或者一家大型法国或西班牙银行。

一名政府官员表示，对于德国来说，较长期来看比较理想的方案是德银与规模比它小的德国商业银行合并。

德银与德国商业银行高管8月曾磋商合并的可能性，但很快地就暂时搁置了这个计划。(完)