独家：德银将出售铀交易业务

美元走势挣扎股市表现低迷 受特朗普保护主义立场影响
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。
* 德银铀交易业务为市场上最大者之一
* 黄饼库存约为2亿美元
* 将于明年第一季正式启动出售进程
路透伦敦12月19日 -德意志银行(DBKGn.DE)正与其铀交易业务的潜在买家进行初步磋商，这是该行宣布退出大宗商品交易之后，对部分业务进行出售的首个迹象。
该行的铀交易部门是业内最大的第三方交易商之一，持有大量低等级铀库存和众多与核电厂的协议。低等级铀俗称为“黄饼”。
了解这次磋商的消息人士称，不少买家对其铀业务都表示有兴趣，德银预计明年第一季初正式开始出售进程。
德银12月5日宣布，将退出大宗商品交易业务并裁员200人，因监管日益严苛且获利降低。
该行绝大多数的大宗商品交易员已经离职，仅保留一个名为“特殊商品小组”的核心团队进行收尾。德银将保留若干金融大宗商品交易员，并将保留贵金属业务。
德银的发言人拒绝对铀业务出售事宜置评。
另一家在铀交易业务中比较活跃的大型银行--高盛，也在出售其核燃料业务。不过高盛表示，将保留J.Aron大宗商品交易业务，高盛许多资深管理人员的职业生涯都起步于该业务。(完)
(编译 李春喜 审校 龚芳)
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