独家：德银将出售铀交易业务

* 德银铀交易业务为市场上最大者之一

* 黄饼库存约为2亿美元

* 将于明年第一季正式启动出售进程

路透伦敦12月19日 -德意志银行(DBKGn.DE)正与其铀交易业务的潜在买家进行初步磋商，这是该行宣布退出大宗商品交易之后，对部分业务进行出售的首个迹象。

该行的铀交易部门是业内最大的第三方交易商之一，持有大量低等级铀库存和众多与核电厂的协议。低等级铀俗称为“黄饼”。

了解这次磋商的消息人士称，不少买家对其铀业务都表示有兴趣，德银预计明年第一季初正式开始出售进程。

德银12月5日宣布，将退出大宗商品交易业务并裁员200人，因监管日益严苛且获利降低。

该行绝大多数的大宗商品交易员已经离职，仅保留一个名为“特殊商品小组”的核心团队进行收尾。德银将保留若干金融大宗商品交易员，并将保留贵金属业务。

德银的发言人拒绝对铀业务出售事宜置评。

另一家在铀交易业务中比较活跃的大型银行--高盛，也在出售其核燃料业务。不过高盛表示，将保留J.Aron大宗商品交易业务，高盛许多资深管理人员的职业生涯都起步于该业务。(完)

(编译 李春喜 审校 龚芳)

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