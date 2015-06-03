企业结盟：德银将与微软、HCL和IBM合作成立金融技术创新实验室

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透法兰克福6月3日 - 德国最大的银行--德意志银行(Deutsche Bank) 将与大型开发公司合作，今年成立三个创新实验室，加快创造供自家使用的金融技术，并将在未来五年向数字开发领域投资多达10亿欧元(11.1亿美元)。
德意志银行称，将与三家科技业合作伙伴一起开展创新实验室，这些合作伙伴包括：微软 、HCL 和IBM 。德银正在全面整顿自身的基础设施。
这证实了路透周二的报导，报导称德意志银行准备在年底成立实验室，以解决银行业及其客户快速变化的需求。
“这些实验室将作为初创企业和我们银行不同部门之间的桥梁，让我们能够应用创新技术，以加强对客户的服务和内部流程，”德意志银行首席运营官兼首席数字官Henry Ritchotte在声明中表示。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。