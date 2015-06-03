企业结盟：德银将与微软、HCL和IBM合作成立金融技术创新实验室

路透法兰克福6月3日 - 德国最大的银行--德意志银行(Deutsche Bank) 将与大型开发公司合作，今年成立三个创新实验室，加快创造供自家使用的金融技术，并将在未来五年向数字开发领域投资多达10亿欧元(11.1亿美元)。

德意志银行称，将与三家科技业合作伙伴一起开展创新实验室，这些合作伙伴包括：微软 、HCL 和IBM 。德银正在全面整顿自身的基础设施。

这证实了路透周二的报导，报导称德意志银行准备在年底成立实验室，以解决银行业及其客户快速变化的需求。

“这些实验室将作为初创企业和我们银行不同部门之间的桥梁，让我们能够应用创新技术，以加强对客户的服务和内部流程，”德意志银行首席运营官兼首席数字官Henry Ritchotte在声明中表示。(完)