德银要求更多时间回应提供特朗普“通俄门”信息的要求--消息

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透法兰克福6月5日 - 据一位知情人士周一透露，对于美国众议院金融服务委员会民主党议员要求德国最大的银行--德意志银行(DBKGn.DE)就总统特朗普与俄罗斯之间可能存在的联系提供信息，该行要求给予更多时间做出回应。
这些消息人士表示，德银外部法律顾问在致这些民主党议员的一封信件中称，该行需要更多时间。这封信件标注日期为6月2日。该消息人士要求匿名，且拒绝透露德银要求增加多长时间。
美国众议院金融服务委员会的多位民主党议员上月致信德银执行长克莱恩(John Cryan)寻求获得一些信息，这些信息可能显示特朗普为其房地产业务申请的贷款是否获得俄罗斯政府的支持。
该信要求获得德银对特朗普交易的内部审查的详情，并让该行在周五前做出回应。
德银拒绝就与特朗普进行的任何业务置评。(完)
(编译 许娜；审校 龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
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