焦点：德意志银行称将自行解决美国140亿美元罚款 不会求助政府

路透法兰克福/柏林9月26日 - 德意志银行(DBKGn.DE)周一表示，关于美国要求该行缴付140亿美元以和解抵押贷款支持证券(MBS)不当销售的问题，无须德国政府出面协助；德意志银行股价创新低。

德国Focus杂志周末报导，总理默克尔已经与德意志银行联席执行长克莱恩(John Cryan)于夏季见面，并已经暗示他不要期待在解决与美国司法部的争端上取得政府帮助。

报导引述政府消息人士说法称，默克尔也已经排除了对德意志银行提供国家援助。

德意志银行周一做出回应，称并未要求政府援助，也未提出援助要求。

“克莱恩并未对德国总理请求政府介入美国司法部MBS案件，”德意志银行发言人表示，该行会自行面对挑战。

德意志银行股价周一触及10.54欧元的纪录低位，当日收挫7.5%报10.55欧元。

该行接连不断陷入法律纠纷，美国司法部要求的140亿美元罚金只是最新一笔。这令外界担心，该行可能需要增资来弥补损失。

这些担忧导致德银股价自年初以来大跌50%。不过该行发言人称，并未考虑筹资。

“目前根本不会增资。我们达到了所有监管要求。”这位发言人说。

该发言人接受另一个电视访谈时强调，德银拥有很强的信贷组合与流动性，并且风险值(value-at-risk)较低。

“第三季已经基本过去，我现在可以告诉你们的是，我们现在感觉很好，”他对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。

**柏林期盼公正结果**

德国政府发言人Steffen Seibert周一表示，Focus杂志中提及有关该政府向德银提供帮助的猜测没有根据。

“报导中提出的猜测没有根据，联邦政府不会卷入此类猜测，”Seibert在政府例行记者会上表示。

他说，德国政府知悉美国司法部已经与其他银行达成和解，柏林期待德银一案也能有“公正的结果”。

Seibert不愿就德银与德国政府是否曾有任何接触置评。他说，总理默克尔会定期与企业高管会面。

一名了解情况的人士对路透称，克莱恩与默克尔7月曾经会面，讨论英国脱欧的负面影响，但未曾涉及对美国法律诉讼提供政府帮助。(完)