德意志银行准备为英美Libor案支付10亿欧元罚金--消息

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透法兰克福10月24日 - 两名知情消息人士周五表示，德意志银行(DBKGn.DE)与美国及英国当局接近达成协议，和解德意志银行企图操纵Libor指标利率的指控，德意志银行已作好准备将支付近10亿欧元(13亿美元)的Libor相关罚金。Libor是指伦敦银行间拆放款利率。
德意志银行过去两年半已经付出61亿欧元，解决多起诉讼及调查案，Libor案的和解被认为是其中最重要的。
“许多人正尽全力要在年底前解决这个问题，”其中一名消息人士称，这名人士不愿具名，因未获授权告知媒体。
德意志银行及美国司法部发言人拒绝评论。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李春喜)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。