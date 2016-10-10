德银获得最大投资者支持 执行长正与其他银行洽谈

2016年9月30日，德国法兰克福，德意志银行的logo及旁边的雕塑。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透多哈/法兰克福10月7日 - 德意志银行(DBKGn.DE)获得其最大投资者的支持，正寻求其他银行建议。美国当局要求该行就不当行为指控支付140亿美元和解金，令市场对其信心受损，该行正在努力补救。

了解卡塔尔投资策略的消息人士对路透称，持有德银最大份额股份的卡塔尔投资者不打算出售持股，若德银决定筹集资本，还可能买进更多股份。

“可考虑买进更多(德银)股份...这并不是说当下有计划这样做，”一名消息人士称。卡塔尔投资者所持德银股份略低于10%。消息人士因事属机密而拒绝具名。

另有一位知情消息人士补充称，如果确有必要增资，那么卡塔尔投资者或许会参加，因为他们希望保持约10%的持股比例。

德意志银行股价上周跌破10欧元，创盘中纪录低位，不过之后反弹至略超过12欧元，但仍较上个月高点低13%，较去年底收盘位重挫46%。

这意味着卡特尔方面在帐面上对该行的投资可能亏损逾12亿美元。

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)未指明消息来源的报导称，有主权财富基金在背后支持的卡塔尔投资者前首相哈马德(Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani)考虑把持股增至25%，此消息推动德银在美挂牌的股价上涨。

但知情人士对路透表示，卡塔尔方面不太可能将持股增至25%那么高。

德意志银行拒绝置评。未联系到哈马德发表评论。(完)