欧洲散户投资人游说组织“高度关注”伦交所与德意志交易所合并

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦8月8日 - 一个欧洲散户投资人游说组织表示，如果伦敦证交所(LSE.L)与德意志交易所(DB1Gn.DE)合并，将形成一个“近乎垄断性的”股票市场，从而控制收费、损害市场竞争。
欧洲投资人协会(European Investors Association)致信给欧盟竞争事务执委维斯塔格称，如果这宗涉资280亿美元的合并获得批准，将会减少用户的选择。
维斯塔格将裁定这笔合并是否能够通过。
“该组织还担心，由于合并给投资人和上市公司带来的负面影响，纽约-泛欧交易所集团等较小的交易所，可能经历规模和业务范围下滑，”该游说组织8月4日在其网站上的声明中称。
声明称，合并的新集团可能“掌控上市成本和收费，占欧洲所有交易资金的65%，以及欧洲交易所交易的股票期权等股票衍生品清算市场的75%。”
该组织称，英国退欧后，企业可能仍倾向于在伦敦上市，以规避欧盟的规则，这差一点就要求维斯塔格阻挠该合并。
欧洲投资人协会表示，欧盟正在建立一个资本市场联盟，以鼓励更多企业融资来自市场，只有在适当的竞争之下，这个项目才能成功。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。