欧洲散户投资人游说组织“高度关注”伦交所与德意志交易所合并

路透伦敦8月8日 - 一个欧洲散户投资人游说组织表示，如果伦敦证交所(LSE.L)与德意志交易所(DB1Gn.DE)合并，将形成一个“近乎垄断性的”股票市场，从而控制收费、损害市场竞争。

欧洲投资人协会(European Investors Association)致信给欧盟竞争事务执委维斯塔格称，如果这宗涉资280亿美元的合并获得批准，将会减少用户的选择。

维斯塔格将裁定这笔合并是否能够通过。

“该组织还担心，由于合并给投资人和上市公司带来的负面影响，纽约-泛欧交易所集团等较小的交易所，可能经历规模和业务范围下滑，”该游说组织8月4日在其网站上的声明中称。

声明称，合并的新集团可能“掌控上市成本和收费，占欧洲所有交易资金的65%，以及欧洲交易所交易的股票期权等股票衍生品清算市场的75%。”

该组织称，英国退欧后，企业可能仍倾向于在伦敦上市，以规避欧盟的规则，这差一点就要求维斯塔格阻挠该合并。

欧洲投资人协会表示，欧盟正在建立一个资本市场联盟，以鼓励更多企业融资来自市场，只有在适当的竞争之下，这个项目才能成功。(完)