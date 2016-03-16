德意志交易所与伦交所达成合并协议 成本将大减

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透法兰克福3月16日 - 德意志交易所(DB1Gn.DE)周三称，已与伦敦证券交易所集团((LSE.L)达成合并协议，合并后的公司每年有望节省成本4.5亿欧元(4.99亿美元)。
“此一合并将带来巨大的价值创造潜力，”德意志交易所在一份声明中称。
两家公司称，伦敦证交所集团现任董事长Donald Brydon将担任合并后公司的董事长，德意志交易所现任执行长Carsten Kengeter将担任新公司执行长。
两家公司在合并后公司董事会的席位相等。
新公司将设在伦敦，主要上市地点在英国的富时100绩优股指数.FTSE，但在法兰克福交易所也设有办公室场所，在这两个城市都有总部。
两个交易所近16年前首次尝试合并，上月双方确认正就全股份合并进行具体磋商。
伦敦证交所的股票交易业务将与德意志交易所的Eurex衍生品交易业务合并，合并后集团估值300亿美元。
不过，这次合并可能引发一场并购大战。纽约股票交易所的东家洲际交易所(ICE)(ICE.N)已经表示，在考虑收购伦交所。
伦敦证券交易所集团表示，在截止12月31日的半年，其股东每股将获得0.252英镑的股息。伦敦证券交易所集团在2007年由伦敦股票交易所与米兰股票交易所Borsa Italiana合并而成。(完)
(编译 李爽/李春喜 审校 于春红/高琦)
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