德意志交易所股东对与LSE合并的支持率已超过50%

路透法兰克福7月13日 - 德意志交易所(DB1Gn.DE)已赢得与伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)拟议合并所需的多数股东支持，但其他欧洲国家对此交易的反对声高涨。

葡萄牙和比利时周三要求欧洲反垄断长官采取行动阻止此项合并交易，因为合并后的集团太具主导性，将加大资金融取的难度。

“我还担心，交易和欧元结算活动高度集中在一家集团，可能不利于理想的竞争环境以及金融稳定性，”路透见到的比利时财长Johan van Overtveldt在致欧盟竞争监督机构的信中写道。

但该交易得到了德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)的支持。他在周三表示，经过上个月英国公投退欧之后，这种商业案例得到了强化。

“一旦英国退出欧盟，双方经济间的桥梁将比以往任何时候都要重要，”他并称，“LSE和德意志交易所的合并就有成为这种桥梁的潜质。”

周三1200 GMT，德意志交易所称其51.3%的股票已接受要约，如果将库存股也计算在内，则相当于53%的股票已经接受要约。

接受比例超过50%关卡意味着，现在很多指数基金也能够接受要约。许多指数基金的内部规定通常要求只有达到这个门槛才能行动。

德意志交易所周一将股东批准门槛从之前的75%下调至60%，此举是为了能在英国退欧、以及德国市场监管机构产生担忧之后，让该合并计划继续推进下去。

要约接受期已进一步延长两周至7月26日。

虽然LSE的99%股东已经批准该交易，而德意志交易所料也会赢得股东支持，但德国和英国的金融监管机构以及欧盟反垄断机构，可能是这笔270亿美元合并案的更大难关。

在明年6月底左右完成合并案之前，交易条款无法更改。德意志交易所和LSE管理高层已暗示，他们愿意竭尽所能争取监管机构批准。(完)