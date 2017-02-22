德意志交易所和LSE拟作出更多让步 以获欧盟批准--消息

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透2月21日 - 两位知情人士周二表示，德意志交易所(DB1Gn.DE)和伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)计划作出更多让步，以打消欧盟执委会对两家交易所合并的担忧。
消息人士称，欧盟执委会在进行市场测试后告知两家公司，出售法国清算业务LCH.Clearnet SA不足以让它们的合并计划获得批准。
一位消息人士称，作为让步计划的一部分，两家公司中有一家考虑剥离回购和现金债券结算业务。
两家公司稍早表示，将把LSE旗下清算业务LCH.Clearnet SA售予泛欧交易所(Euronext)。
德意志交易所未予置评。尚未联系到LSE发表评论。
英国金融时报稍早报道了两家交易所讨论进一步让步的消息。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
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