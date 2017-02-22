德意志交易所和LSE拟作出更多让步 以获欧盟批准--消息

路透2月21日 - 两位知情人士周二表示，德意志交易所(DB1Gn.DE)和伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)计划作出更多让步，以打消欧盟执委会对两家交易所合并的担忧。

消息人士称，欧盟执委会在进行市场测试后告知两家公司，出售法国清算业务LCH.Clearnet SA不足以让它们的合并计划获得批准。

一位消息人士称，作为让步计划的一部分，两家公司中有一家考虑剥离回购和现金债券结算业务。

两家公司稍早表示，将把LSE旗下清算业务LCH.Clearnet SA售予泛欧交易所(Euronext)。

德意志交易所未予置评。尚未联系到LSE发表评论。

英国金融时报稍早报道了两家交易所讨论进一步让步的消息。(完)