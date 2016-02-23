焦点：伦敦证交所与德意志交易所商讨合并 或缔造欧洲重量级交易所

2016年2月23日，在法兰克福股票交易所内拍摄的德国DAX股指和交易场景。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透法兰克福2月23日 - 德意志交易所(DB1Gn.DE)和伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)正为合并作第三次努力，若双方合并则有望缔造更能与美国竞争对手相抗衡的欧洲交易企业。

伦敦证交所的股票交易业务与德意志交易所旗下欧洲期权与期货交易所(Eurex)的衍生品业务，将并入一规模近300亿美元的集团中。这将使上述企业扩张至与美国洲际交易所(ICE)(ICE.N)相当的规模，ICE在欧洲衍生品市场占有巨大份额。

继第一次作出合并努力近16年后，伦敦证交所和德意志交易所证实，双方正在详细磋商以全股票方式进行合并事宜，新公司中德意志交易所的股东将持股54.4%，伦交所股东持股45.6%。

据两名知情人士稍早告诉路透，两家公司正在探讨潜在合并事宜。其中一名消息人士称，谈判处于初步阶段；他们以Delta指代德意志交易所，以Luna指代伦敦证交所。

“是否会达成交易可能还存在不确定性，”LSE表示。该公司的法国老板Xavier Rolet长期以来一直寻求在主要增长领域--衍生品市场加强实力。

根据英国的并购规定，德意志交易所必须在3月22日之前提出收购提议，或者宣布其不会这么做，除非英国并购监管机构准许其延期。

这两个交易所运营商以及同业股价均在此消息激励下跳涨，其中LSE股价收涨13.7%，德意志交易所股价跳涨3.2%。纽约-泛欧交易所集团 (ENX.PA)股价涨4.5%，西班牙证交所运营商BME(BME.MC)涨2.5%。

据路透数据，截至周一收盘，德意志交易所市值为164亿美元，LSE市值则为116亿美元。

**先前努力**

两家公司合并后，业务将涵盖衍生品、股票和股指，提供泛欧洲的交易、清算和结算服务。

伦敦证券交易所拥有的LCH.Clearnet是欧洲最大的欧元计价证券清算所之一；德意志交易所旗下的Clearstream则是欧洲最大结算所之一。

德意志交易所还拥有欧洲交易量最大的股指期货Stoxx指数，而伦敦交易所则拥有英国富时及美国罗素指数系列。

这两家交易所自从2000年和2004-5年尝试合并未果之后，均未能成功地达成协议转型为在欧洲具主导地位的交易所。

与此同时，拥有纽约证券交易所(NYSE)的洲际交易所(ICE)却已收购了英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)。

美国衍生品巨擘芝加哥商业交易所集团(CME Group) (CME.O)也进军至欧洲市场，而现由American BATS所拥有的Chi-X也加入战局，力争成为欧洲最大跨境股票交易渠道。

**英国退欧的担忧**

Numis Securities分析师Jonathan W Goslin表示，交易将节约大量成本，但称其面临若干障碍。

竞争担忧以及对业务重组的不同看法都可能成为阻碍，此外还有民族自豪感。

他问道，“英国政客会对英国主要交易所为外国机构所有感到高兴吗？”

一位熟悉情况的消息人士称，即便英国6月23日要进行欧盟问题公投，此项并购交易仍有必要推进。

他表示，“他们在欧洲大陆有庞大的业务，而英国的资本市场非常活跃。无论英国在欧盟的前途如何，这都是一项具有吸引力的合并交易。”(完)