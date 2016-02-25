德意志交易所执行长料负责与伦交所合并企业的日常运作

路透法兰克福2月24日 - 熟悉情况的消息人士周三透露，若德意志交易所(DB1Gn.DE)与伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)的合并能够完成，前者执行长Carsten Kengeter将负责新公司的日常运营。

两家公司在周二宣布，双方正在磋商合并事宜，合并后公司的董事会中双方股东数量相等。

德意志交易所和LSE拒绝对合并的细节置评。

一位了解讨论内容的消息人士周三告诉路透，合并后公司可能采取双层结构，包括一个执行董事会和一个非执行董事会。这位消息人士要求匿名。

消息人士补充说，在这样的结构中，Kengeter将担任执行董事会主席，行使类似于执行长的职责。

该消息人士表示，谈判仍在进行中，尚未作出最终决定，并称非执行董事会的主席可能来自LSE，或许就是LSE现在的董事长Donald Brydon。

至于合并后公司总部所在地问题，也还未作出决定。该消息人士说，伦敦或阿姆斯特丹是最可能的候选；此外，正式的合并计划也不大可能在未来10日内就出炉。(完)