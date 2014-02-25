德意志银行将支付2000万美元和解巴西官司

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透圣保罗2月24日 - 一名检察官周一表示，德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)周一同意支付2,000万美元，以和解在巴西受到的指控。指控称，这家在欧洲收入居首的投资银行曾在1990年代帮助前圣保罗官员管理被挪用的资金。
该案一位检察官Silvio Marques在电话采访中表示，德意志银行料将在未来60天内存入和解款项。Marques称，据称在前市长PauloMaluf等官员管理的一项计划名下，曾有超过2亿美元资金在德意志银行的户头大量流动。
Marques表示，这次和解可能会施压瑞银集团(UBS)UBSN.VX、Safra National Bank of New YorkSNBNY.UL以及花旗集团(Citigroup)(C.N)(C.N)，为类似指控支付赔偿。他还称，这些银行可能要支付6,000万到7,000万美元，来和解对其接纳上述计划存款和汇款的指控。
“我们很高兴经过与当局在调查中充分合作，已经解决了这个问题，”德意志银行在声明中称。
由于时值非营业时间，无法联系到花旗集团、Safra以及瑞银集团的巴西分部予以置评。(完)
(编译 朱晓军；审校 张若琪)
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