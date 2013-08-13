中国国开行等银行业者与沙特电信为12亿美元贷款重组角力--消息

路透迪拜8月12日 - 银行及产业界消息人士指出，包括德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰控股以及中国国家开发银行在内的业者正排拒沙特电信(Saudi Telecom，STC)7010.SE重组一笔贷款的要求，这项要求可能会让这些银行业者蒙受多达6亿美元损失。

这项为12亿美元贷款的角力，突显出银行业者在向中东国家国有企业提供贷款时所面临的风险；受到危机的影响，当地数以10亿美元计的贷款都必须重新协商。这同时也显示银行业者在面临更为严格的资本规定之际，更加不愿意承受损失。

四名熟知内情的消息人士指出，STC在2011年为印尼子公司Axis Telekom的伊斯兰贷款提供背书。但Axis的表现恶化，目前已经违反部份贷款的条款。

持有Axis股权比重达84%的STC已经要求银行业者重组这部分债务，以反映其介于6-8亿美元的真实价值。消息人士称，这意味着银行业者可能得承受多达6亿美元的贷款损失。

消息人士补充道，相关银行业者拒绝承受损失，并正考虑替代方案来回收资金。这笔贷款是由德意志银行所主导。

一名位于迪拜的银行家表示，“一方面，银行没办法放弃这部分巨额曝险，但另一方面又得小心处理跟沙特王国的业务关系。”

这个僵局让STC出售Axis Telekom给竞争对手PT XL Axiata (EXCL.JK) (AXIA.KL)的局势更形复杂。

STC需要取得债权银行的同意之后，才能出售Axis。

STC拒绝就贷款协商置评，但在一份电子邮件声明中证实了该公司正在洽谈出售Axis，因其财务表现一直不佳。汇丰及德意志银行拒绝置评。XL Axiata执行长Hasnul Suhaimi拒绝置评。

一名直接接触并购交易的消息人士指出，两家公司尚未就估值达成协议。STC正要求以8-10亿美元出售Axis，而Axiata则希望以5-6亿美元收购Axis。

关于贷款的各项问题约在三个月前爆发，当时STC的新任管理层要求银行重组这笔贷款。

STC已经历了执行长辞职、多名国际及国内业务主管求去。

两名熟悉贷款讨论内容人士表示，汇丰及德意志银行在这笔贷款上的曝险各约2.5亿美元，中国国家开发银行的曝险则约为3.5亿美元。无法取得国开行对此事的评论。

就算这笔贷款只减计10%，汇丰及德意志银行就得各自承受约2,500万美元的损失，这几乎相当于两家银行上半年从中东地区赚取的所有手续费收入。

根据汤森路透数据，德意志银行今年上半年在中东地区的手续费收入居各投行之冠，达2,740万美元，汇丰则以2,440万美元紧随其后。

在其他银行方面，两名消息人士称花旗集团(C.N)在这笔贷款上的曝险不到1亿美元。目前无法取得花旗集团迪拜发言人的评论。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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