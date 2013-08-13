中国国开行等银行业者与沙特电信为12亿美元贷款重组角力--消息

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透迪拜8月12日 - 银行及产业界消息人士指出，包括德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰控股以及中国国家开发银行在内的业者正排拒沙特电信(Saudi Telecom，STC)7010.SE重组一笔贷款的要求，这项要求可能会让这些银行业者蒙受多达6亿美元损失。
这项为12亿美元贷款的角力，突显出银行业者在向中东国家国有企业提供贷款时所面临的风险；受到危机的影响，当地数以10亿美元计的贷款都必须重新协商。这同时也显示银行业者在面临更为严格的资本规定之际，更加不愿意承受损失。
四名熟知内情的消息人士指出，STC在2011年为印尼子公司Axis Telekom的伊斯兰贷款提供背书。但Axis的表现恶化，目前已经违反部份贷款的条款。
持有Axis股权比重达84%的STC已经要求银行业者重组这部分债务，以反映其介于6-8亿美元的真实价值。消息人士称，这意味着银行业者可能得承受多达6亿美元的贷款损失。
消息人士补充道，相关银行业者拒绝承受损失，并正考虑替代方案来回收资金。这笔贷款是由德意志银行所主导。
一名位于迪拜的银行家表示，“一方面，银行没办法放弃这部分巨额曝险，但另一方面又得小心处理跟沙特王国的业务关系。”
这个僵局让STC出售Axis Telekom给竞争对手PT XL Axiata (EXCL.JK) (AXIA.KL)的局势更形复杂。
STC需要取得债权银行的同意之后，才能出售Axis。
STC拒绝就贷款协商置评，但在一份电子邮件声明中证实了该公司正在洽谈出售Axis，因其财务表现一直不佳。汇丰及德意志银行拒绝置评。XL Axiata执行长Hasnul Suhaimi拒绝置评。
一名直接接触并购交易的消息人士指出，两家公司尚未就估值达成协议。STC正要求以8-10亿美元出售Axis，而Axiata则希望以5-6亿美元收购Axis。
关于贷款的各项问题约在三个月前爆发，当时STC的新任管理层要求银行重组这笔贷款。
STC已经历了执行长辞职、多名国际及国内业务主管求去。
两名熟悉贷款讨论内容人士表示，汇丰及德意志银行在这笔贷款上的曝险各约2.5亿美元，中国国家开发银行的曝险则约为3.5亿美元。无法取得国开行对此事的评论。
就算这笔贷款只减计10%，汇丰及德意志银行就得各自承受约2,500万美元的损失，这几乎相当于两家银行上半年从中东地区赚取的所有手续费收入。
根据汤森路透数据，德意志银行今年上半年在中东地区的手续费收入居各投行之冠，达2,740万美元，汇丰则以2,440万美元紧随其后。
在其他银行方面，两名消息人士称花旗集团(C.N)在这笔贷款上的曝险不到1亿美元。目前无法取得花旗集团迪拜发言人的评论。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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