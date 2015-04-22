欧洲个股：德银可能支付逾20亿美元，和解操纵基准利率指控--消息

超过20亿美元的罚款，是银行业者和解操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)所支付的罚金中最多的。

瑞银在2012年达成的全球和解案中，同意支付15亿美元罚款。

德意志银行周三宣布，预计2015年第一季将计入大约15亿欧元的诉讼支出。

不过，德意志银行称，尽管计入这些成本，但第一季仍料盈利，并且将录得接近纪录水平的营收。

路透此前报道，和解谈判还涉及让德银的一个部门认罪。

华尔街日报周三稍早报导，德意志银行将宣布，为了结员工试图操纵利率指控而支付逾21.5亿美元。(完)