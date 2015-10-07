欧洲个股：德银料第三季税前亏60亿欧元，还将减计华夏银行持股价值

德意志银行还表示，计划减少或推迟2015年派息。

该行补充称，上述减记不会影响其资本比率。以欧洲银行业新规中最严格的标准衡量，该行第三季资本比率料为11%。

德意志银行称，预期中其投资银行的监管资本要求提高，以及围绕出售Postbank的不确定性，将带来58亿欧元减值。

德意志银行还将其持有的华夏银行20%股份的价值减记6亿欧元，并计划撤出这笔投资。

德意志银行还留出12亿欧元，用于支付罚款和和解诉讼案，并称如果出现更多事件，则可能影响该季度的最终诉讼拨备金。

德意志银行将于10月29日公布第三季完整财报。(完)