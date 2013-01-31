欧洲个股: 今年金融业不会像去年那么动荡--德意志银行执行长

美国债市：公债发行日程表
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路透法兰克福1月31日 - 德意志银行 联席执行长Anshu Jain周四表示,银行业未来将不会那么动荡,因欧元区变得更加稳定.
"我们看到经济前景出现乐观信号.虽然美国财政悬崖仍是潜在的不确定因素,但该国经济的其他指标仍很乐观,"Jain在德意志银行的年度记者会上对记者表示.
"成熟经济体的结构性债务水平仍很高,全球经济增长的主要动力仍来自亚洲;但整体而言,我们预计2013年的市场状况不会像过去两年那么动荡."(完)
(编译 李春喜; 审校 高琦)
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路透纽约3月28日 - 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者信心指数急升至16年高位。
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