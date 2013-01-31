欧洲个股: 今年金融业不会像去年那么动荡--德意志银行执行长

路透法兰克福1月31日 - 德意志银行 联席执行长Anshu Jain周四表示,银行业未来将不会那么动荡,因欧元区变得更加稳定.

"我们看到经济前景出现乐观信号.虽然美国财政悬崖仍是潜在的不确定因素,但该国经济的其他指标仍很乐观,"Jain在德意志银行的年度记者会上对记者表示.

"成熟经济体的结构性债务水平仍很高,全球经济增长的主要动力仍来自亚洲;但整体而言,我们预计2013年的市场状况不会像过去两年那么动荡."(完)