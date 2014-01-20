《焦点》德意志银行将放慢全球债券交易业务扩张，专注提升获利能力

**诉讼成本**

德意志银行第四季诉讼成本为5.28亿欧元，全年因罚款和了结官司而支出25亿欧元，年底时诉讼拨备降低至23亿欧元。

该行12月被美国联邦住房金融局课以19亿美元罚款，因被指在2008年金融危机前销售抵押贷款支持债券时，对两家美国政府控股公司存在欺诈行为。此外，其亦因操纵利率而被欧盟反垄断监管机构罚款7.25亿欧元。

德意志银行表示尚未就2013年派息作出决定。若要维持每股0.75欧元股息的水准，该行需要把大约七成的净利都拿出来。

令人欣慰的是，德意志银行重组计划进展快于预定目标。此外，虽然亏损增加，但资本比率也符合业内预期，得益于资产削减力度大于预期。

财报公布前，分析师对德意志银行的看法乐观。根据汤森路透的数据，36家追踪该股票的机构中，有23家将其评级定为“强力买入”或“买入”。

周一之前，德意志银行股价2014年内累计上扬13%，与其它欧洲同业表现相当。

该行估计预期市净率为0.7倍，预期市盈率(本益比)为10.0倍。根据StarMine的数据，同业平均水准分别为0.9倍和13.6倍。