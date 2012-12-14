欧洲个股: 德意志银行称重整计划的额外支出将冲击第四季获利

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透法兰克福12月13日 - 德意志银行 周四称,该行彻底的重整计划将大幅冲击第四季获利,因其已着手清理资产负债表,但表示投资人无需担忧.
"这不是获利警讯,而是预测...让你知道重整的影响,"财务长Stefan Krause在该行公布第四季财报展望声明稿后的电话会议上对分析师表示.
尽管经济环境艰困,但该行表示10月和11月在所有核心业务上均实现了稳健的营业表现.
不过,德意志银行也表示,额外的支出可能冲击获利.该行近期已告知投资人,预期9月公布的集团重整计划将对第四季获利造成2.8亿欧元的冲击.
德意志银行当时表示,重整将造成总计40亿欧元支出,但也将为每年节省成本45亿欧元.作为重整计划的部分内容,该行将把1,250亿欧元的风险资产分离到一个单独部门,以改善其资本基础.
但该行周四称,重整加上某些资产的价值重新调整,以及重整荷兰一项交易银行业务相关的支出,料将对今年获利带来额外的负担.
"我们目前预计,这些特殊项目将对2012年第四季获利带来重大的负面影响,未就具体金额提供更多细节.
德意志银行未对今年获利给出明确预估,但分析师平均预估第四季将从上年同期的亏损扭转为税前获利为8.45亿欧元.据汤森路透I/B/E/S,对全年获利的平均预估为48亿欧元,低于2011年的54亿欧元.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。