修正-欧洲个股：德意志银行为符合银行新规，或将削减2,500亿欧元资产

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(更正：内文第二段美元数字标点符号有误，“3.313亿美元”应更正为“3,313”亿美元)
路透法兰克福7月30日 - 德国银行业旗舰德意志银行 已经预留16%的资产供削减，以遵守更加严格的银行法规。
德意志银行在周二的简报中称，此举将削减价值约2,500亿欧元(3,313亿美元)的资产，但不损及获利。
借助这些措施，德意志银行希望能保持其杠杆率稳定，尽管银行法规要求愈加严格。杠杆率即资产(如贷款)与股东权益间之间的比例。
在第二季末，德意志银行的调整后充分负载杠杆率处于3.0%的目标位。
本月稍早，消息人士向路透表示，德意志银行计划在未来两年半内大幅削减其资产负债表规模，以遵守强化银行抵抗危机能力的新规定。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。