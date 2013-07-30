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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 15:13 BJT

修正-欧洲个股：德意志银行为符合银行新规，或将削减2,500亿欧元资产

(更正：内文第二段美元数字标点符号有误，“3.313亿美元”应更正为“3,313”亿美元)

路透法兰克福7月30日 - 德国银行业旗舰德意志银行 已经预留16%的资产供削减，以遵守更加严格的银行法规。

德意志银行在周二的简报中称，此举将削减价值约2,500亿欧元(3,313亿美元)的资产，但不损及获利。

借助这些措施，德意志银行希望能保持其杠杆率稳定，尽管银行法规要求愈加严格。杠杆率即资产(如贷款)与股东权益间之间的比例。

在第二季末，德意志银行的调整后充分负载杠杆率处于3.0%的目标位。

本月稍早，消息人士向路透表示，德意志银行计划在未来两年半内大幅削减其资产负债表规模，以遵守强化银行抵抗危机能力的新规定。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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