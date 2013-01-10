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市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 08:30 BJT

企业并购: 德意志交易所对收购泛欧交易所集团失去兴趣--消息人士

路透法兰克福1月9日 - 三名消息人士对路透表示,德意志交易所 对收购泛欧交易所集团失去兴趣.

消息人士称,德意志交易所正在放弃数十年以来整合欧洲股票交易所的梦想,因监管和技术改变使其较难以从股票交易中获得高额利润.

"股票交易业务的吸引力大幅下降,"德意志交易所一要求匿名的高层管理人员对路透表示.

德意志交易所拒绝回应.(完) (编译 王丽鑫; 审校 张涛)

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