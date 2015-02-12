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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 12日 星期四 14:27 BJT

美财长称各国竞相令本币贬值将是极大错误

美国财长雅各布·卢周四表示，对于那些利用本币贬值来获得不公平贸易优势的国家，美国将予以“强力反击”，重申他本周在20国集团(G20)表达的忧虑。雅各布·卢接受印度电视采访时表示：“如果全球陷入...竞相令本币贬值的状况，将是极大错误。”路透
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