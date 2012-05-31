发达国家宽松货币政策威胁新兴市场--韩国央行总裁

路透法兰克福5月31日电---韩国央行总裁金仲秀周四表示,发达国家央行为抗击危机将大量流动性注入市场,是促成大宗商品价格上涨的部分原因,并会损及经济成长.

"货供增长与原材料价格走高之间有明确的联系,"金仲秀接受德国商报(Handelsblatt)采访时说.

"宽松的货币政策威胁全球经济成长."

他亦称,油价上涨是韩国经济增长和通胀面临的主要威胁.

金仲秀亦告诉该报,他担心一旦经济危机结束,从发达国家流向新兴市场的资金会立即回流,这会加剧新兴市场的波动性.(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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