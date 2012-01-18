发达国家债务将接近二战高峰--大公

* 今年发达国家的政府债务负担率将上升到110.3%,接近二战时水平

* 欧债危机在2012年将呈现转化为货币危机的趋势

* 美国和日本目前仍然充当着主要避风港

路透北京1月18日电---中国专业评级机构--大公国际资信评估公司周三预计,今年发达国家的政府债务负担率将上升到110.3%,接近二战高峰期的水平,发达国家的偿债能力在2012年将更为不可持续.

大公发布新闻稿指并指出,与欧债危机显着恶化相比,美国和日本则在目前仍然充当着主要避风港的作用,其融资能力暂时稳定,但是自身的偿债能力还在沿着不可持续的道路发展.

"发达国家的普遍问题是面对维持短期经济增长还是彻底进行经济、金融和财政改革,挤出债务泡沫,获得重生的两难困境."新闻稿称.

大公数据显示,自2008年以来,发达国家政府的债务负担增长了39.4%,预计2012年发达国家的政府债务负担率将上升到110.3%,向一百年来发达国家政府债务水平的第一个高峰二战时期的水平(约为142%)迈进.

其背後原因是,目前发达国家当权者因受制於选举政治的需要,普遍希望拖延改革进程,将棘手问题留待以後处理,结果是将整个经济体系的去杠杆化过程人为地拉长、放慢或回避掉,继续维持不可持续的经济增长,使政府不断上升的债务负担建立在流沙之上.

标准普尔本月已经宣布下调欧元区九国和两大救助基金之一的信用评级,令人对借钱给欧洲银行业者感到担忧後.分析师表示,标普剥夺了法国、奥地利和欧洲金融稳定机构(EFSF)的AAA评级,强烈提醒人们,欧债问题对全球银行体系构成巨大风险.

**高负债发达国家**

大公国际表示,由於发达债务国家缺乏强烈的政治意愿和领导能力全面推进经济和财政的结构性改革,发达国家的偿债能力在2012年将更为不可持续.

此外,由於发达国家的负债规模在全球金融危机後快速上升,而债务期限结构并未优化,部分国家债务期限甚至在缩短,导致2012年债务本金偿还负担继续处於高位.预计2012年高负债发达国家的融资需求将略超过2011年,为国内生产总值的27.1%.

"高负债发达国家的总体债务负担水平在2020年以前都难以获得稳定."其称.

大公并预计欧元区国家的财政紧缩与银行业收缩贷款规模共同作用在2012年将引起经济二次衰退.意大利和西班牙国家信用危机将贯穿全年,特别是意大利债务危机将决定欧元区的命运.

该机构已於去年12月上旬分别将意大利的本外币国家信用等级从A-下调至BBB,将法国的本外币国家信用等级从AA-下调至A+.

而对於新兴经济体,大公则认为,今年实力较强的新兴市场国家尚能抵御资金波动性及经济下行等风险,不会导致国家信用水平的下降.但是中东欧、北非和一些拉美国家的国家信用风险水平将有所恶化.

**货币危机**

自全球金融危机以来,欧洲中央银行日益演变成了维持欧元区银行业债务泡沫不至破灭的工具,并通过证券市场计划和向银行提供贷款,变相的维持债务危机国家的主权债务滚动.

对此大公国际认为,如果欧洲央行在2012年持续采取类似的货币政策,欧元区债务危机或能勉强维持而不会突然恶化,但将长期化和复杂化.

"欧债危机在2012年和未来中长期的解决机制不得不依赖欧洲央行,这将使欧债危机长期化和复杂化,并转化为货币危机."其称.

原因是,由於依靠持续增发货币来维持已经濒于破产的银行和政府,欧元的信誉将下降,均难以避免外部信心崩溃引起欧元抛售,欧元贬值将造成通胀和利率上升.此外,无法排除欧元区会以部分退出或解体的方式处理危机的可能.

"当前,欧元区存在两个规模庞大的债务泡沫,一是主权政府的债务泡沫,二是银行体系的债务泡沫,二者相互作用使欧元区债务危机进入了恶性循环."大公称.

欧洲央行(ECB)上周称,其挹注的三年期低成本贷款正在帮助欧洲银行业,并支撑整个欧元区的市场信心.并决定维持利率在1.0%不变,暂时按兵不动以评估此前两次连续降息和去年底一系列其它措施的成效.但不排除进一步降息的可能性.(完)

--发稿 苏丹; 审校 黄凯

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