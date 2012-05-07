地产商香港南丰发展看好两地旅游业

调查：美国楼市料将稳步上涨 分析师警告放松监管恐滋生泡沫
路透2月23日 - 路透调查访问的分析师大多预计，美国楼市将稳步上涨，并给未来一年的经济成长做出巨大贡献；分析师几乎全都认为无需推出进一步的刺激举措。
* 南丰首家酒店年底在港试业
* 留意中港两地酒店发展机会
* 在港难觅用地,不排除将写字楼改变为酒店用途
记者 梁慧仪
路透香港5月7日电---近年在自由行的带动下,香港的旅游业发展畅旺,私人发展商--南丰发展亦开始积极进军两地的酒店业,旗下首家四星级酒店将於年底在港试业,公司并有兴趣在港投资更多酒店.
在香港房地产业发展多年,南丰发展董事总经理蔡宏兴接受路透专访时并称,看好两地旅游业,在港惟因土地难觅,不排除未来将个别写字楼项目改建为酒店的可能;除了上述香港沙田的酒店外,公司於广州琶洲的国际会议展览中心毗邻,亦正兴建一家五星级酒店,料於明年开业.
"我们看到两地旅游业的发展都很蓬勃,尤其是国内,假如有适合商机,我们会找更多的发展."蔡宏兴称.
他表示,未来南丰在港的酒店相信不止一家,但现在比较难物色到合适的酒店土地,故他不排除未来或有可能将旗下个别商业项目改为酒店.
"我们在九龙湾傲腾广场(Octa Tower)的地契可以做写字楼或酒店,但现时会作为办公楼.将来会不会改为酒店?是有这个可能."他说.
傲腾广场位处九龙东海滨,毗邻港铁观塘线及计划兴建的沙田至中环线(沙中线),以及兴建中的国际邮轮码头.蔡宏兴说,将来待启德发展区发展成熟,邮轮码头及其他旅游设施发展配合下,傲腾广场会有转为酒店用途的可能.
南丰在港的首家酒店将由万豪国际MAR.N管理,属四星级酒店,设539个房间,位於沙田石门.同区新落成的酒店有新世界发展(0017.HK)於港铁大学站的五星级沙田凯悦酒店.
蔡宏兴认为,香港应提供更多元化的酒店,"不是所有旅游来港都要住五、六星酒店,不少旅客希望住得舒服,交通方便但价钱合理的酒店.我们认为这市场很大."
为回应市场对不同类型土地需求,政府近年亦开始主动推出更多的商用及酒店用地出售,而在2012/13年度的卖地计划中,就包括了两幅酒店用地和四幅商贸商用地.
根据旅游发展局的数字,今年首季访港旅客人次为1,122万,按年增长15.6%.此也较去年同期增速12.6%快,显示香港旅游力道仍强劲.
期内,甲级高价酒店的平均入住率为81%,较去年同期的83%略有下降,乙级高价酒店入住率则维持於89%,而中价酒店入住率为91%.於今年3月,该三类型酒店的平均每日房租分别为2,680港元、1,255港元和761港元. (完)
--审校 丁淑琴
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