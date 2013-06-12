发展中国家4月石油需求量首超发达国家--报告

* 非OECD国家4月的日需求量达到4,450万桶，OECD国家为4,430万桶

* 北美市场供应量增加以满足需求增长

* 中国是新增需求的主要来源

路透纽约6月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周二发布报告称，发展中国家4月的石油需求量首次超过了发达国家，进一步表明亚洲经济快速增长扭转了石油贸易格局并加剧了资源竞争。

EIA称，非经济合作暨发展组织(OECD)国家最近10年的石油需求大增近50%，4月的日需求量达到4,450万桶。其中，中国的需求增长尤为突出。

发展中国家的石油需求“历史上首次超过了OECD国家的消费量，”EIA在月度短期能源展望报告中表示。该报告认为OECD国家4月石油需求量为每日4,430万桶。

EIA认为，虽然4月数据可能受到了季节性因素的影响，因为西欧和美国的春季需求通常下降，不过发展中国家作为世界原油主要消费市场的地位在2014年应可获得巩固。

EIA历史数据显示，10年前，发展中国家石油消耗量仅相当于发达国家的三分之二。OECD国家也因油价上涨和环保问题而减少消费量。

全球石油需求模式改变，促使中国等国家建立新的战略和经济联盟。

美国的长期盟友沙特目前对中国的石油出口量与对美国的出口量大致相同，2012年对中国的日出口量超过100万桶。2003年后伊拉克石油开发和生产过程中，中国国企取得的份额也比一些国际油企大。

安哥拉和尼日利亚等西非产油国曾经是北美炼厂的主要供应商，但现在对亚洲出口的原油也远超以前。

“实际上现在没有西非原油输往美国，”纽约CIBC World Markets 的大宗商品策略主管Katherine Spector表示。

**供需反应**

EIA称，2013年全球石油日需求料从10年前的约7,800万桶增至8,920万桶左右，比去年亦增加近90万桶。

“亚洲非OECD国家，尤其是中国，是预期中的全球石油消费增长的主要来源，”EIA表示。

不过EIA还指出，中国石油需求增速似乎在放缓，预计今明两年日消耗将增加42-43万桶左右，2004年至2012年间平均日消耗增加52万桶。

EIA说，今年非石油输出国组织(OPEC)国家日产量预计增加近120万桶达到5,391万桶，快于需求增长。(完)

(编译 徐文焰/李爽 审校 张涛)

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