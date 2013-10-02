发展中经济体能经受住美联储宽松政策退场冲击--亚开行

2011年9月20日在首尔拍到的美元现钞。 REUTERS/Lee Jae-Won

* 亚洲发展中经济体2013年料成长6.0%，2012年为成长6.1%

* 中国2013年经济成长预估下修至7.6%，2014年为7.4%

* 印度2013年和2014年经济成长预估分别下修至4.7%和5.7%

路透马尼拉10月2日 - 亚洲开发银行认为，当美国联邦储备委员会(美联储)最终开始结束数年来的宽松政策时，亚洲经济体能够安然度过这场风暴，就连风险最高的印度和印尼也持有充足的外汇储备，可以应对将要到来的艰难时期。

亚洲开发银行周三公布的2013和2014年最新经济展望称，亚洲发展中经济体的成长速度可能慢于三个月前的预估。

目前该行对包含45个经济体的亚太新兴地区2013年的经济成长预估为6.0%，2014年料为6.2%，与去年的6.1%成长率差别不大。

5-8月间，新兴市场遭受了一轮抛售打击，因此美联储暗示将在美国经济改善后缩减购债规模。

资产骤然外流引发了一些警觉，但亚洲开发银行表示对本地区经济可能崩盘的担忧是错误的。市场目前正谨慎以待，静候美联储行动。

“担心1997年亚洲金融危机重演的担心是毫无根据的，”亚洲开发银行在声明中称，“本地区目前应对危机的能力更强，很多经济体经常帐呈现盈余，而且持有大量外汇储备。”

亚洲开发银行表示，亚洲发展中经济体经常帐盈余与GDP之比2013和2014年均将下降至1.6%，低于去年的1.8%。

“经常帐赤字扩大长期以来令这两个经济体(印度和印尼)易受市场情绪波动影响，印度同时还存在财政赤字。幸运的是，它们都拥有充足的外汇储备，足以在8月弥补印度七个月的进口和印尼五个月的进口，”该行称。

如欲查看亚开行预测图表，请点选(link.reuters.com/nuh53v)

**需要改革**

ADB称，中国今明两年经济增速料分别为7.6%和7.4%，低于7月时预估的7.7%和7.5%。

该银行称，随着中国当局寻求平衡发展策略，摆脱此前出口和投资引领的成长模式，中国经济成长放缓可能令增长更具可持续性。

ADB大幅下修印度、印尼、马来西亚和泰国2013年和2014年的经济成长预估。

印度今明两年经济料分别成长4.7%和5.7%，远低于此前预估的5.8%和6.5%，因工业、投资和外部需求疲弱以及结构性改革拖延，阻碍经济成长。

菲律宾是东亚和东南亚地区唯一经济成长预估被上修的国家。该国今年经济料增长7%，4月时预估为成长6%。菲律宾与中国经济成长并驾齐驱，将成为今年该地区增长最快的两个国家。

ADB还表示，亚洲今明两年的通胀状况可能依然受抑，不过一些国家的物价压力或将上升。该行称，印尼的通胀率将大幅加速上升，因该国缩减燃料补贴。

ADB称，过去几个月的市场波动凸显了该地区有必要进行结构性改革以维持成长，包括治理改革，这将确保更加包容性的增长。

该行指出，促进包容性增长的必要性改革包括提高公民权利、提高地方政府和民间部门参与、扩大信息和通讯技术应用等。另外，还应该加大反腐败力度，并强化监管以及法律框架。

“廉价外资流入亚洲可能已经让一些国家将治理改革搁置一旁，”ADB称，“但是，最近金融市场动荡以及经济活动回落已经增强了长期结构性改革的紧迫性，只有改革才能保证发展成就不会丧失、未来的成长惠及所有的人。”(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)

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