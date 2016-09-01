国开行2015年不良率微升至0.81% 全年棚改贷款为2014年1.84倍

路透上海9月1日 - 中国国家开发银行最新发布2015年年报显示，截止2015年末国开行净利润为1,027.88亿元，较上年增长5.23%；资产总额为12.62万亿元人民币，贷款余额为9.21万亿元，不良率较年初增加0.16个百分点至0.81%，为连续43个季度维持在1%以内。

国开行在其官方网站公布的年报并显示，利息净收入是该行最主要的收入来源，由于2015年人民币兑美元大幅贬值，带来汇兑损益同比增盈611.72亿元；2015年该行计提拨备725.69亿元，代客拨备率3.71%，防风险能力进一步加强；

在支持棚改方面，数据显示，2015年该行全年发放贷款7,509亿元，是2014年的1.84倍，截止2015年末，该行棚改贷款余额为1.31万亿元。

展望2016年，国开行行长郑之杰表示，国开行将进一步发挥开发性金融的功能和作用，继续服务供给侧结构性改革，并深化综合经营，强化资产负债管理，严格风险管控，更好服务社会经济发展。

2015年7月国家外汇储备通过其投资平台梧桐树投资平台有限责任公司对国开行注资480亿美元，持有国开行27.19%的股份。（完）

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