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中国财经 | 2014年 1月 27日 星期一 09:48 BJT

国家开发银行资产规模突破8万亿元

路透北京1月27日 -中国国家开发银行称，截至2013年底，国开行资产规模突破8万亿元人民币，全年发放城镇化贷款9,968亿元，接近全行当年人民币贷款发放的三分之二。

新华社报导称，截至2013年底，国开行债券存量5.9万亿元，贷款余额7.04万亿元；不良贷款率0.48%，连续35个季度控制在1%以内，继续处于同业较低水平；累计本息回收率99.68%，连续14保持高位。

“国开行将大力支持新型城镇化基础设施、保障性安居工程、产业结构调整和国际合作等国家重点领域。”国开行董事长胡怀邦称。

报导称，除城镇化贷款外，国开行去年发放棚户区改造专项贷款1,060亿元，同比增长36%;发放铁路项目贷款超过1,000亿元；全年发放战略性新兴产业贷款2,417亿元，文化产业贷款444亿元。在保障性安居工程方面，国开行全年发放贷款1,628亿元，同业占比60%。

在国际合作业务方面，去年全年国开行发放外汇贷款超过1,000亿美元，国际业务贷款余额2,922亿美元，资产质量继续保持优良。（完）

(发稿 沈燕; 审校 毕晓雯)

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