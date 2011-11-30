希拉里：受援国应防援助国觊觎资源

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透釜山11月30日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里周三称，发展中国家在接受外国援助时一定要"精明"。她暗示，像中国这样的新兴大国，可能更感兴趣的并非促进发展，而是取得自然资源。
希拉里在韩国釜山关於发展和援助的国际峰会上作出前述表态。在此次峰会上，传统上富裕的捐助国、资金充裕的中等收入国家、非政府组织以及民间部门团体聚集韩国，商讨未来国际援助事宜。
希拉里称，国际援助应更侧重於发展中国家确定的当务之急，这些发展中国家应加大力度打击腐败、改善法治，消除限制增长的关税及其他壁垒。
她说："还有一点，发展中国家要成为聪明的消费者。"
"要提防那些主要兴趣在利用你的资源、而非提升你能力的援助者。有些资金援助可能有助於填补短期的预算缺口，但我们常常看到，这些权宜之计带来的益处难以持续。"
希拉里并未直接将矛头指向中国，但看起来应该指的是中国迅速扩张的海外援助项目，特别是在非洲的项目。有批评人士称，中国通过援助项目打开获取石油、矿产及其他资源的市场，与当初殖民力量的做法相似。
希拉里是首位在全球国际援助会议上发言的美国国务卿，这反映出她对促进海外发展的承诺。促进海外发展是美国"巧实力"（smart power）战略的一部分，该战略旨在通过在海外消除贫困和不稳定，来提升美国国家安全。
她指出，每年全球国际援助金额约1,220亿美元，其中发达国家占大部分，这些国家需进一步协调援助行动，增强援助效果，并精简阻碍援助项目的繁文缛节。
她说："经常地，援助国的决定更多是由我们自己的政治利益、政策倾向或发展理念驱动，而非我们夥伴国的需求。"
眼下很多富国深陷金融危机，对外援助预算缩减，本次釜山会议聚焦于新的重要援助力量，包括中国、巴西和印度等新兴经济体，以及加入对外援助行列的民间部门企业。
中国不愿参与制定对外援助全球规则，称中国本身就是发展中国家，在对外援助时，不应受限於关於透明度、问责和人权等方面的准则。
中国当前每年对外援助金额估计为100亿美元，但许多项目不够透明，与中国的经济和建筑项目有关。美国每年对外援助金额约为330亿美元。
美国官员称，釜山会议一个亮点是，民间部门在国际援助中的作用提升。
希拉里称，发展中国家应充分利用商界对国际援助的热情。
她说："我知道，你们有些国家不愿这样做，这是可以理解的。你们过去看到一些公司将追求利润凌驾于你们的利益之上，你们承受了後果。"
"但如果你们改善国内商业环境，给这些民间部门企业设定明确的预期，让他们知道该如何运作，就能为你们的民众创造新的机遇。"（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
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