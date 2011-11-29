国际援助国将聚首釜山 着眼协调行动

路透华盛顿11月28日电（记者 Andrew Quinn）---随着发达国家纷纷勒紧裤带，全球主要援助国本周将聚首韩国，商讨如何协调用於国际发展的援助资金。

在美国与欧洲陷入经济危机泥潭、富裕国家在援助穷国上不断失约的背景下，美国国务卿希拉里与联合国秘书长潘基文将出席周三于釜山举行的峰会。

经济合作暨发展组织（OECD）发展援助委员会主席艾特伍德（Brian Atwood）说："这（峰会）要解决国际援助极度碎片化的问题。"OECD由富裕的自由市场民主国家组成，其国际援助金额占全球对外援助总额的近80%。

他说："据估计，由於交易费用和协调不足，我们花费的援助资金可能被浪费掉30%。"

"我们希望能在国家层面更加协调一致，对於这一点，发展中国家的要求比我们更迫切。"

尽管美国赤字问题及欧洲金融危机等经济问题困扰着富裕国家，国际社会发展仍是全球关注重点。

据华盛顿智库全球发展中心（Center for Global Development），2009年双边援助以及世界银行国际开发协会等多边机构的捐款达1,220亿美元，令152个国家受益。

捐赠国之间缺乏协调，善款使用的透明度与效率也常常达不到指标要求，使得在富裕国家削减预算并实施紧缩措施的情况下，国际援助事业更难进行。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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