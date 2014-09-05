提高国家级开发区准入门槛 建立动态退出机制--商务部

路透北京9月5日 - 中国商务部部长高虎城周四表示，国家级经济技术开发区近10年来已经成为所在地区重要的经济增长点，未来将会同相关部门从严把关，在总量控制的前提下提高准入门槛，完善审核机制，确保“国家级开发区”的含金量。

“未来将对开发区不定期进行重点巡视，对问题较多的开发区，探索建立动态退出机制，”商务部网站援引他在全国国家级经济技术开发区电视电话会议上的讲话称。

高虎城表示，商务部将积极配合相关部门，加强对开发区土地节约集约利用、生态环境保护、财税政策执行、安全生产等方面的指导和监管。

此外，还要加强对开发区出国招商引资团组管理，加大对违规招商的巡查和处罚力度。

据高虎城介绍，开发区的经济总量、税收贡献在所在行政区域内占比很高，有些甚至超过50%；2013年，开发区吸收外资和进出口占全国的比重都已接近20%。

他表示，未来商务部将努力提高中国投资贸易洽谈会、中国中部投资贸易博览会等展会论坛的实效性，鼓励开发区充分利用好这些展会平台，积极开展产业对接，提高招商引资质量。

同时，商务部还将建立统计信息平台和投资项目库，为开发区招商引资提供支持和信息服务。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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