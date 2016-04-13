多边信贷机构可增加一万亿美元贷款推动经济成长--标普

路透伦敦4月12日 - 标准普尔周二预计，全球大型开发银行和多边信贷机构能够在不影响评级的情况下，向全球经济再注入一万亿美元资金。

在本周的国际货币基金组织(IMF)春季会议上，决策者预计将为推动全球增长提供支持，各大开发银行据称是其中的渠道之一，他们可通过增加贷款为全球经济提供帮助。

标普称对给予评级的19家多边信贷机构进行了分析，涉及在不损害评级的情况下可增加的信贷，而首先是评级决定了这些机构可提供的信贷额度。

标普分析师在报告中称，“根据分析结果，我们预计多边信贷机构有能力在维持当前评级的情况下增加一万亿美元贷款。”

“这意味着信贷总量将比当前增加约72%，当前为1.5万亿美元。”

该分析涵盖了大部分主要多边信贷机构，其中包括非洲和亚洲的开发银行，还有欧洲投资银行和美洲开发银行(IDB)。

但是，大部分增加的贷款，来自相对少数的几个机构。标普分析的19家多边信贷机构中，只有五家有能力将放贷规模翻倍，一些机构几乎没有增加放贷的空间。

“我们认为多数增加放贷的能力在评级为‘AAA’的机构上，它们得益于强劲的内在资本充足率和‘AAA’评级机构的通知即缴资本(callable capital)储备，”标普补充称，它指的是主要政府股东承诺在必要时提供的资金。

在可增加的总额1万亿美元资金中，这些机构能提供的约占三分之一。这五家多边信贷机构中，有三家的新增贷款需要政府股东提供通知即缴资本，而这有些时候被视为禁忌。

其他因素也可能带来影响。如果主要政府股东的评级继续下滑，那么开发银行和其他多边信贷机构能够增加的贷款数额可能受限。(完)