Devon称中石化与其合作 助後者获北美油气勘探协议

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透新奥尔良3月27日电---美国能源公司Devon Energy(DVN.N)执行长John Richels在一次能源会议上表示,该公司与中石化在中国南海展开的合作,帮助後者不同寻常地敲定了25亿美元的协议,得以在北美新兴页岩地区勘探油气.
这份在1月宣布的协议,令中石化获得了Devon负责勘探、总面积140万英亩的五块油气构造带中三分之一的权益.
Richels周日接受采访时称,当现任中石化董事长傅成玉还在执掌中海油(0883.HK)时,Devon就与他有过合作.
"傅先生还在中海油时,我们与中海油在中国南海项目上就有过长期良好的合作."Richels说道.
傅成玉在去年4月开始领导中石化集团公司.
Richels称,中石化与其他中国国有石油公司、欧美石油巨头和大型国际企业对Devon提供的勘探区块进行了激烈竞争.
"我们与不少公司进行过商谈,我想总共大约有14家."他说."其中一些给出的价格十分有竞争力."
此项投资的结构不同寻常,因为大多数合资项目只提供一处区块的权益,而非五处.这令合作双方在决定最佳的投资目标时拥有更大的灵活性.
目前合作仍处於初期阶段.该项目计划在俄亥俄州Utica Shale等开发地区打125处勘探井.据信Devon控制的Utica Shale地区中,有235,000英亩蕴藏石油.
虽然在合资协议中并无扩大合作的明确规定,但Richels表示"这当然可能"发生.
投资者对中美石油公司达成的协议表示欢迎.自从该协议在1月宣布以来,Devon股价已上涨近8%,表现超越标准普尔能源指数.GSPE同期涨幅1%.
Richels称,合资项目协议料将在4月完成.(完)
--编译 徐文焰;审校 白云
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