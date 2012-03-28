Devon称中石化与其合作 助後者获北美油气勘探协议

路透新奥尔良3月27日电---美国能源公司Devon Energy(DVN.N)执行长John Richels在一次能源会议上表示,该公司与中石化在中国南海展开的合作,帮助後者不同寻常地敲定了25亿美元的协议,得以在北美新兴页岩地区勘探油气.

这份在1月宣布的协议,令中石化获得了Devon负责勘探、总面积140万英亩的五块油气构造带中三分之一的权益.

Richels周日接受采访时称,当现任中石化董事长傅成玉还在执掌中海油(0883.HK)时,Devon就与他有过合作.

"傅先生还在中海油时,我们与中海油在中国南海项目上就有过长期良好的合作."Richels说道.

傅成玉在去年4月开始领导中石化集团公司.

Richels称,中石化与其他中国国有石油公司、欧美石油巨头和大型国际企业对Devon提供的勘探区块进行了激烈竞争.

"我们与不少公司进行过商谈,我想总共大约有14家."他说."其中一些给出的价格十分有竞争力."

此项投资的结构不同寻常,因为大多数合资项目只提供一处区块的权益,而非五处.这令合作双方在决定最佳的投资目标时拥有更大的灵活性.

目前合作仍处於初期阶段.该项目计划在俄亥俄州Utica Shale等开发地区打125处勘探井.据信Devon控制的Utica Shale地区中,有235,000英亩蕴藏石油.

虽然在合资协议中并无扩大合作的明确规定,但Richels表示"这当然可能"发生.

投资者对中美石油公司达成的协议表示欢迎.自从该协议在1月宣布以来,Devon股价已上涨近8%,表现超越标准普尔能源指数.GSPE同期涨幅1%.

Richels称,合资项目协议料将在4月完成.(完)

--编译 徐文焰;审校 白云

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