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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 14:14 BJT

欧洲个股：Dexia取消出售其资产管理部门予GCS Capital的计划

路透布鲁塞尔7月30日 - 已经国有化的法国-比利时金融集团Dexia 周二宣布，取消原定拟以3.8亿欧元(5.023亿美元)将其资产管理部门出售给GCS Capital的计划。

“由于GCS Capital未能履行合同付款义务...Dexia不得不明确放弃与GCS Capital的谈判，”该集团在一份声明中称。

Dexia表示，现在将与其他对此项交易有兴趣的买家重启谈判。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
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