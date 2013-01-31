标题新闻: Dexia与多家银行洽谈约400亿欧元借款,打算降低对欧洲央行资金的依赖-消息

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/29/2017 两年期浮息债券 03/23/2017 03/31/2017 03/29/2017 七年期公债 03/23/2017 03/31/2017 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券
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路透纽约3月28日 - 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者信心指数急升至16年高位。
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