山东德州市长因雾霾应急响应不力被环保部约谈 为近期首例

路透北京12月10日 - 中国山东省德州市市长周四被环保部约谈，这是近期京津冀及周边地区严重雾霾后，因应急响应不力被约谈的首个城市。

新华社报道称，在近期京津冀及周边地区发生严重污染天气后，环保部华东督查中心立即对山东省部分城市开展了重污染天气应急督查工作，德州市存在预警预测能力薄弱等问题。

具体而言，德州预警预测能力薄弱，预测结果偏差巨大，德州市预测11月29日、30日空气质量将好转，但实际上两天均为严重污染；应急工作教条化，未及时采取有效应对措施，在29、30日均为严重污染的情况下，仍未能及时应变，提升应急响应等级，一直维持在最低的蓝色预警级别，未采取任何实际减排措施应对严重的空气污染。

而且，应急预案针对性不强，措施乏力，德州市今年新修订的预案与老应急预案相比，在应急减排措施力度上大幅退步。

华东督查中心主任高振宁在约谈中表示，德州市在此次应对过程中出现的问题，反映了德州市仍然没有摆正经济发展与环境保护的关系，要求德州市要把人民群众生命健康放在更重要的位置，从行动上严格落实国家和山东省重污染天气应急工作要求。

要求德州修改完善本地区重污染天气应急预案，确保预案符合重污染天气应对要求，尤其要强化企业限停产、机动车限行等措施；要加大预案执行、监督检查力度，确保各项减排措施执行到位；大力提升重污染天气预测、会商、预警信息发布水平。

近期京津冀及周边地区遭遇强雾霾，北京市于12月8日7时起首次启动红色预警，并启动京津冀区域应急联动措施。

周四在国新办举行的京津冀协同发展情况发布会上，如何治理雾霾最受关注。在明确加快结构调整，产业转移的大格局下，加快三方之间应急机制完善，建更多的监测点外，以及在雾霾严重时联手采取应急措施，而严格执法无疑难度最大。（完）