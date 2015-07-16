迪马利亚去留曼联还不明朗

媒体盛传阿根廷边锋迪马利亚下赛季可能告别曼联，红魔主帅范加尔近期的表态并未让传言降温。迪马利亚去年以5970万英镑转会费从皇马转投曼联，而最近有消息称，他将有可能转投巴黎圣日耳曼。范加尔迫切希望留下这名27岁球员，但不确定他是否会留下。当被问及迪马利亚的去留时，他这样回答：“我们需要耐心等待，迪马利亚需要一些时间。”路透