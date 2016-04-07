全球糖尿病患者达到4.22亿 中低收入国家人口患病率上升更快

路透伦敦4月6日（记者 Kate Kelland） - 世界卫生组织周三发布的研究报告显示，全球糖尿病成年患者人数在不到40年的时间里增加了三倍，达4.22亿人，这在中低收入国家正在迅速成为一个严重问题。

研究人员指出，全球人口老龄化和肥胖水平上升意味着糖尿病正在成为“全球公众健康的决定性问题”。

2型糖尿病是个长期问题，具有胰岛素抵抗的特征。患者可以通过药物和饮食控制病情，但糖尿病往往终身存在，是失明、肾功能衰竭、心脏病、中风和下肢截肢的主要原因。

“肥胖是2型糖尿病最大的风险，我们控制肥胖率上升的努力并不成功，”这项研究的领导者、伦敦帝国学院的教授Majid Ezzati表示。

该研究报告发布在《柳叶刀》杂志上，研究使用了世界不同地区440万成年人的数据，评估了200个国家经年龄调整的糖尿病流行程度。

研究发现，1980-2014年期间，男性患糖尿病比女性更为常见，很多低收入和中等收入国家的糖尿病患病率大幅上升，包括中国、印度、印尼、巴基斯坦、埃及和墨西哥。

世卫组织总干事陈冯富珍称，研究显示全球民众亟需调整不健康的饮食和生活方式。

“要想在遏制糖尿病增加方面取得进展，就需要反思我们的日常生活：注意健康进食，积极活动，避免体重增加过多，”她在位于日内瓦的世卫组织总部发表的声明指出。

她表示，“即使在最贫穷的环境下，政府也必须确保民众能够作出这些健康的选择，卫生系统也能够对糖尿病患者作出诊断和治疗。”（完）