赛诺菲与谷歌母公司成立糖尿病合资企业 共计投资5亿美元（更新版）

路透巴黎9月12日 - 法国制药商赛诺菲(SASY.PA)和谷歌(Google)母公司Alphabet旗下的美国生命科学公司Verily将联手，投资约5亿美元，建立一家集设备与服务于一身的糖尿病合资企业。这笔交易反映出医药和高科技行业日益紧密的联系。

赛诺菲周一宣布该消息。该公司曾在去年表示，正在研究与谷歌达成糖尿病方面的合作伙伴关系。

“这家公司将善用Verily(前身为谷歌生命科学)在微型电子、分析和消费者软件开发的经验，以及赛诺菲的临床专门知识和将创新疗法带给糖尿病患的经验。”两家公司周一发表声明称。

就在此次交易前仅一个月，英国制药商葛兰素史克(GlaxoSmithKline) (GSK.L)和Verily联手成立一家新公司，将从人体内的电子信号入手抗击疾病，开辟了称为生物电子学的药物新领域。

全球有将近4亿人患有糖尿病，其中超过90%的人患的是2型糖尿病。如果不进行适当治疗或是改变生活方式，这个数字预计在未来几年还会大幅增加。

赛诺菲和Verily称，这家名为Onduo的合资企业“最初将侧重于2型糖尿病患者群体，尤其是研发能帮助人们更好地做出有益日常健康的决定的解决方案，这包括从改善药物管理到改善习惯和目标。”

赛诺菲发言人称，正在出售的产品包括胰岛素注射器和在线服务等能够联网的商品。

该发言人称，赛诺菲将对合资企业投资2.48亿美元，控股50%。

赛诺菲正在努力逆转糖尿病业务销售下滑的势头，该业务下滑是因为美国市场的定价压力持续存在。(完)